Mimmo Lucano, Salvini attacca: “Sinistra a caccia di gay candida condannati” (Di giovedì 30 settembre 2021) “Altro che dare la caccia agli omosessuali nella Lega, la Sinistra in Calabria candida condannati a 13 anni di carcere”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, attacca commentando la condanna di Mimmo Lucano a 13 anni e 2 mesi nel processo ‘Xenia’. A replicare al leader leghista sono le Sardine: “Ricordiamo sommessamente al garantista selettivo che i gradi di giudizio sono tre. Dovrebbe saperlo uno che fa propaganda referendaria sul tema della Giustizia. La ‘Bestia’ non si smentisce mai”, affermano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 settembre 2021) “Altro che dare laagli omosessuali nella Lega, lain Calabriaa 13 anni di carcere”. Così il leader della Lega, Matteocommentando la condanna dia 13 anni e 2 mesi nel processo ‘Xenia’. A replicare al leader leghista sono le Sardine: “Ricordiamo sommessamente al garantista selettivo che i gradi di giudizio sono tre. Dovrebbe saperlo uno che fa propaganda referendaria sul tema della Giustizia. La ‘Bestia’ non si smentisce mai”, affermano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ilfoglio_it : ??L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano è stato condannato a 13 anni e due mesi dal tribunale di Locri, il doppio di qu… - SeaWatchItaly : #MimmoLucano è stato condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi. L’ex sindaco di Riace ha restituito vita e futur… - repubblica : L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano condannato a 13 anni e due mesi di carcere [di Alessia Candito] - _marcodedo : RT @giuliocavalli: La condanna a 13 anni (e 700mila euro) per Mimmo Lucano (quasi il doppio della richiesta dell'accusa) è ributtante. http… - antonio76760 : RT @SeaWatchItaly: #MimmoLucano è stato condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi. L’ex sindaco di Riace ha restituito vita e futuro all… -