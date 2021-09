L'atteso ritorno dei Fridays for Future (Di giovedì 30 settembre 2021) Tornano i Fridays for Future. I militanti del movimento hanno annunciato che saranno in piazza a Milano il 1° e 2 ottobre per far sentire la loro voce in concomitanza con lo «sciopero degli studenti per il clima» (students strike) del 1° ottobre. Il 2, invece, in concomitanza con la riunione preparatoria della Conferenza sul clima delle Nazioni Unite, la Cop 26 in programma a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre, si terrà una manifestazione. Da Greta Thunberg ai Fridays For Future L'ultima settimana di settembre è, a livello globale, segnata dalle iniziative della Week For Future. Lo scorso anno il calendario è stato cancellato causa pandemia. Quest'anno tornano le manifestazioni. Oltre a una Pre-Cop, prendono il via a Milano i lavori della Youth4Climate con Greta Thunberg e altri attivisti ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 30 settembre 2021) Tornano ifor. I militanti del movimento hanno annunciato che saranno in piazza a Milano il 1° e 2 ottobre per far sentire la loro voce in concomitanza con lo «sciopero degli studenti per il clima» (students strike) del 1° ottobre. Il 2, invece, in concomitanza con la riunione preparatoria della Conferenza sul clima delle Nazioni Unite, la Cop 26 in programma a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre, si terrà una manifestazione. Da Greta Thunberg aiForL'ultima settimana di settembre è, a livello globale, segnata dalle iniziative della Week For. Lo scorso anno il calendario è stato cancellato causa pandemia. Quest'anno tornano le manifestazioni. Oltre a una Pre-Cop, prendono il via a Milano i lavori della Youth4Climate con Greta Thunberg e altri attivisti ...

