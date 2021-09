John Lennon | dopo oltre 50 anni spunta la canzone inedita | “Radio Peace”

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ritrovare l’incisione di unadimai ascoltata prima? Grazie a questa storia,mezzo secolo è successo. Si intitolaed è rimasta per più di 50custodita su un nastro registrato negliSettanta da quattro adolescenti danesi. Un vero e proprio reperto storico, risalente a pochi mesi prima che i Beatles annunciassero la loro rottura. Quandoe Yoko Ono trascorsero un periodo nel nord della Danimarca con l’ex marito di Yoko, Anthony Cox, e la loro figlia Kyoko. La storia dietroQuello che iniziò come un viaggio privato, ovviamente si trasformò presto in una calamita mediatica. I giornalisti danesi scoprirono la presenza ...

Advertising

nnatalinkka : @drprdeI ale mas john lennon fazi - statodelsud : John Lennon, venduta canzone inedita per 50 mila euro - Pino__Merola : John Lennon, venduta canzone inedita per 50 mila euro - gold104plays : John Lennon - Imagine - gcacciabaudo : Ci sono due forze motrici fondamentali: la paura e l’amore. Quando abbiamo paura, ci ritraiamo indietro dalla vita.… -

Ultime Notizie dalla rete : John Lennon

Jazz, creatività e improvvisazione con Gianni Vancini, Achille Succi e la Banda giovanilediretti da Mirco Besutti. Prendono il via anche i laboratori per grandi e piccini che ...Jazz, creatività e improvvisazione con Gianni Vancini , Achille Succi e la Banda giovanilediretti da Mirco Besutti . Prendono il via anche i laboratori per grandi e piccini che ...A Copenaghen è stata battuta all’asta una cassetta con una canzone inedita di John Lennon e Yoko Ono. “ Radio Peace ” è il titolo del brano finora sconosciuto e contenuto in una registrazione realizza ...“ Radio peace ” è il titolo dell’ inedito di John Lennon e Yoko Ono, battuto all’incanto nella giornata di ieri, mercoledì 29 settembre, e successivamente venduto per la cifra di 50 mila euro. Un bran ...