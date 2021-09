In FIGC succede di tutto: Lotito attacca, Gravina risponde (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella giornata di oggi si è svolto il consiglio federale presieduto da Gabriele Gravina. Il presidente della Lazio Lotito avrebbe voluto parteciparvi ma per via di una squalifica comminatagli dal tribunale federale non è stato possibile. Gravina, Lotito, FIGC Le parole di Gravina “C’è un tema fondamentale, il Collegio di Garanzia non ha annullato nessuna condanna a Lotito e dunque ad oggi è responsabile all’interno dell’ordinamento sportivo, per noi vige ancora la squalifica. Dovesse essere riformata se ne discuterà quando sarà, ora vige sempre la sentenza del tribunale federale”. LEGGI ANCHE: Incredibile Lotito! Si vede costretto a lasciare la sede della FIGC LEGGI ANCHE: Condotta antisportiva, la FIGC ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella giornata di oggi si è svolto il consiglio federale presieduto da Gabriele. Il presidente della Lazioavrebbe voluto parteciparvi ma per via di una squalifica comminatagli dal tribunale federale non è stato possibile.Le parole di“C’è un tema fondamentale, il Collegio di Garanzia non ha annullato nessuna condanna ae dunque ad oggi è responsabile all’interno dell’ordinamento sportivo, per noi vige ancora la squalifica. Dovesse essere riformata se ne discuterà quando sarà, ora vige sempre la sentenza del tribunale federale”. LEGGI ANCHE: Incredibile! Si vede costretto a lasciare la sede dellaLEGGI ANCHE: Condotta antisportiva, la...

Ultime Notizie dalla rete : FIGC succede Cambio ai vertici dell'ASD GAGLIANO: Sandro Varveri è il nuovo presidente Sandro Varveri succede così a Pietro Rusticano. È un grande onore per me ricoprire questo ruolo " ... con tutte le imposizioni e i protocolli emanati dalla FIGC, ma cercheremo di impegnarci il più ...

Le interviste a Cristiano Lucarelli e Vanni Sartini, le pillole di storia del calcio: disponibile il nuovo Notiziario ... altrettanto non succede con sociologia e psicologia, ancora guardate con diffidenza dal mondo del ... verranno ripercorsi eventi e aneddoti che hanno segnato gli oltre 120 anni di vita della FIGC e ...

Multiproprietà: Gravina vuole chiudere questo capitolo. Ora che succede? Quello della multiproprietà è un tema ostico, salito alla ribalta con la promozione in A della Salernitana. Ora, però, l'epilogo è vicino ...

