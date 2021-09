Il tweet di Salvini su Mimmo Lucano dimostra che la Bestia è più viva che mai (Di giovedì 30 settembre 2021) Prendi un uomo e buttalo in campo. Lì davanti a tutti. Con i commenti che gli mordono le caviglie. «I giornalisti e scrittori che hanno rivelato la vera mangiogna del sistema Lucano sono stati affossati», «Ogni tanto un delinquente vero assicurato ai ceppi». In mezzo – è vero – tante persone che contrattaccano sulla premessa stessa su cui si fonda il tweet ma che – non per questo – risultano essere meno violenti. Il tweet di Matteo Salvini su Mimmo Lucano condannato dimostra, ancora una volta di più, che la Bestia non si è dimessa insieme a Luca Morisi, ma che è diventata sistema universalmente accettato, da una parte e dall’altra. LEGGI ANCHE > Visto che siamo contrari alla Bestia, bisogna aspettare prima di condividere il meme ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 30 settembre 2021) Prendi un uomo e buttalo in campo. Lì davanti a tutti. Con i commenti che gli mordono le caviglie. «I giornalisti e scrittori che hanno rivelato la vera mangiogna del sistemasono stati affossati», «Ogni tanto un delinquente vero assicurato ai ceppi». In mezzo – è vero – tante persone che contrattaccano sulla premessa stessa su cui si fonda ilma che – non per questo – risultano essere meno violenti. Ildi Matteosucondannato, ancora una volta di più, che lanon si è dimessa insieme a Luca Morisi, ma che è diventata sistema universalmente accettato, da una parte e dall’altra. LEGGI ANCHE > Visto che siamo contrari alla, bisogna aspettare prima di condividere il meme ...

lauraboldrini : Si parla molto di #Morisi, artefice delle campagne d'odio della Lega sul web. Ma quei post e quei tweet hanno una… - giornalettismo : Il tweet di #Salvini su #MimmoLucano dimostra ancora una volta di più che la bestia non si è dimessa insieme a Luca… - isamiccoli52 : RT @giornalettismo: Il tweet di #Salvini su #MimmoLucano dimostra ancora una volta di più che la bestia non si è dimessa insieme a Luca #Mo… - bizcommunityit : Morisi, come funziona la Bestia: analisi di tweet, post, discorsi di Salvini e la formula TRT - mschiavone75 : RT @giornalettismo: Il tweet di #Salvini su #MimmoLucano dimostra ancora una volta di più che la bestia non si è dimessa insieme a Luca #Mo… -