Golf | European Tour 2021 | Colsaerts | Li | Hatton ed Arnaus al comando dopo il round d’esordio dell’Alfred Dunhill Championship Bene Bertasio e Migliozzi

A quattro giorni dal termine dell'emozionante Ryder Cup il Golf internazionale rientra nei ranghi con i primi round dei canonici circuiti. Per quanto riguarda l'European Tour spazio all'Alfred Dunhill Links Championship (montepremi 5 milioni di dollari). L'evento si snoda su tre circuiti par 72, ovvero l'Old Course at St. Andrews, il Carnoustie Golf Links, ed il Kingsbarns Golf Links, situati in Scozia nelle località di Angus e Fife. La tornata conclusiva si disputerà infine in quel di St. Andrews. Al termine del primo round troviamo al comando con lo score di -8 (64 colpi) un quartetto composto dal belga Nicolas Colsaerts, dal cinese Haatong Li, dall'inglese Tyrrell Hatton, e dallo spagnolo Adri Arnaus.

