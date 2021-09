Giuseppe Infantino | chi è il giovane tenore ospite di Giallini e Panariello

(Di giovedì 30 settembre 2021) Stasera su Rai 3 c’è “Lui è peggio di me” lo show condotto da, ecco chi è l’di oggi,. Stasera giovedì 30 settembre 2021, su Rai 3 in prima serata alle 21.15 andrà in onda la seconda puntata di “Lui è peggio di me”, il varietà condotto da Giorgioe Marco. L‘attore romano e il comico toscano si sono conosciuti per caso, e anche se sono due artisti apparentemente molto diversi, hanno conquistato il pubblico già dalla prima puntata. Attraverso monologhi, interviste, canzoni e gag, e il coinvolgimento di amici e colleghi, come Max Angioni e Anna Ferzetti, sanno intrattenere e divertire il pubblico. Chi è l’di stasera...

Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sul cantante lirico, tra gli ospiti della trasmissione Lui è peggio di me condotta da Marco Giallini e Giorgio Panariello!è un cantante lirico, precisamente un tenore , e la sua è ...Sono ospiti di questa puntata Raf, Andrea Delogu, Ema Stokholma, Malika Ayane, Marlene Kuntz, Maurizio Mannoni,e Frankie Hi - Nrg. Due grandi professionisti e un'amicizia nata per ...Stasera su Rai3 alle 21:20 va in onda la seconda puntata di Lui è peggio di me 2021: tra gli ospiti i Marlene Kuntz, Malika Ayane e Andrea Delogu. Stasera su Rai3 alle 21:20 si rinnova l'appuntamento ...Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul cantante lirico Giuseppe Infantino, tra gli ospiti della trasmissione Lui è peggio di me condotta da Marco Giallini e Giorgio Panariello! Giuseppe infantin ...