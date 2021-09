Enrico Varriale indagato per stalking. L’ex compagna: “Mi ha picchiata e isultata” (Di giovedì 30 settembre 2021) Enrico Varriale indagato per stalking, L’ex compagna: “Mi ha picchiata, presa a schiaffi, sbattuta contro il muro, insultata“. Enrico Varriale ACCUSATO DI stalking L’ex vicedirettore di Rai-Sport, Enrico Varriale indagato per stalking. Il giornalista avrebbe perseguitato e picchiato L’ex compagna. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il tribunale avrebbe imposto il divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dalla persona offesa. “Lei, L’ex compagna di Enrico Varriale con la quale aveva programmato di convivere, nel ruolo di ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 settembre 2021)per: “Mi ha, presa a schiaffi, sbattuta contro il muro, insultata“.ACCUSATO DIvicedirettore di Rai-Sport,per. Il giornalista avrebbe perseguitato e picchiato. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il tribunale avrebbe imposto il divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dalla persona offesa. “Lei,dicon la quale aveva programmato di convivere, nel ruolo di ...

Advertising

repubblica : Accusato di stalking il giornalista Rai Enrico Varriale. La ex: 'Insultata e picchiata'. Oggi l'interrogatorio - Gazzetta_it : Enrico Varriale indagato per stalking. L’ex compagna: “Insulti e lesioni”. Lui nega - Corriere : Varriale indagato per stalking. La ex: mi ha insultata e picchiata - gazzettaGranata : Enrico Varriale accusato di stalking! La ex: ‘Picchiata, insultata e perseguitata’. La difesa: ‘Tutto falso, lo dim… - ale_donofrio75 : RT @Corriere: Varriale indagato per stalking. La ex: mi ha insultata e picchiata -