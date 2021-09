Donna morta ad Ardea, indagato formalmente il figlio per l’omicidio della madre (Di giovedì 30 settembre 2021) E’ stato indagato formalmente dalla Procura Fabrizio Rocchi, il figlio di Graziella Bortolotta la vedova di 68 anni trovata morta nella sua abitazione ad Ardea. L’uomo, ai microfoni della trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto?, aveva detto a gran voce: “Sono indagato ma non c’entro nulla, l’ho avuta accanto per quarant’anni“. Ora la svolta, Rocchi è indagato per l’omicidio della mamma, ritrovata senza vita, in un lago di sangue, dalla badante martedì pomeriggio. Clicca qui per vedere il servizio video andato in onda a Chi l’ha visto? Ardea, indagato il figlio per l’omicidio di Graziella Bortolotta L’ipotesi più accreditata resta quella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 settembre 2021) E’ statodalla Procura Fabrizio Rocchi, ildi Graziella Bortolotta la vedova di 68 anni trovatanella sua abitazione ad. L’uomo, ai microfonitrasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto?, aveva detto a gran voce: “Sonoma non c’entro nulla, l’ho avuta accanto per quarant’anni“. Ora la svolta, Rocchi èpermamma, ritrovata senza vita, in un lago di sangue, dalla badante martedì pomeriggio. Clicca qui per vedere il servizio video andato in onda a Chi l’ha visto?ilperdi Graziella Bortolotta L’ipotesi più accreditata resta quella ...

Agenzia_Ansa : Svolta nelle indagini sulla morte della ex vigilessa: arrestate due figlie e il fidanzato della maggiore. Il cadave… - Gazzettino : Roma, indagato per omicidio il figlio della donna trovata morta in casa ieri ad Ardea - lifestyleblogit : Roma, donna trovata morta ad Ardea: figlio indagato per omicidio - - Tamara06472667 : @autocostruttore @barbarab1974 Il Terzo caso. Una donna giovane è stata salvata per un pelo. :) morta anche la mog… - CorriereCitta : Donna morta ad Ardea, indagato formalmente il figlio per l’omicidio della madre -