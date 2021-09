De Rienzo morto per overdose, rischio processo per pusher (Di giovedì 30 settembre 2021) L'uomo, attualmente in carcere, è accusato di aver ceduto droga oltre all'attore anche ad altre 5 persone. Il reato di morte come conseguenza di altro reato viene contestato alla luce del nesso emerso tra la cessione dell'eroina e il decesso dell'attore Leggi su rainews (Di giovedì 30 settembre 2021) L'uomo, attualmente in carcere, è accusato di aver ceduto droga oltre all'attore anche ad altre 5 persone. Il reato di morte come conseguenza di altro reato viene contestato alla luce del nesso emerso tra la cessione dell'eroina e il decesso dell'attore

Advertising

repubblica : Libero De Rienzo, l'autopsia: l'attore morto per overdose di eroina. Chiusa l'inchiesta, due reati contestati al pu… - LeleRoma1976 : RT @repubblica: Libero De Rienzo, l'autopsia: l'attore morto per overdose di eroina. Chiusa l'inchiesta, due reati contestati al pusher htt… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Libero De Rienzo, l'autopsia: l'attore morto per overdose di eroina. Chiusa l'inchiesta, due reati contestati al pusher htt… - lifestyleblogit : Libero De Rienzo è morto per overdose da eroina - - MariaStella710 : RT @repubblica: Libero De Rienzo, l'autopsia: l'attore morto per overdose di eroina. Chiusa l'inchiesta, due reati contestati al pusher htt… -