Da Piccioni a Morisi Come a tutti i guardoni | mi interessano solo i particolari

Indugiamo? Ma sì, indugiamo. Come dice Ezio Greggio in Striscia la Notizia, ecco arrivarci addosso un altro succulento piatto cochon. La fantastica notte di Ferragosto di Luca Morisi, lontanissima dalle romantiche rotonde sul mare di Gianni Morandi, vicinissima a Fantozzi. Nella bassa padana si sono intrecciati i tre bastioni della propaganda leghista: proibizionismo sulla droga, omofobia e xenofobia. tutti violati in un colpo solo dal principe di quella propaganda: festino a base di droga con due gay rumeni. A me, Come a tutti i guardoni, interessano solo i particolari (Come disse quella femminista americana sull'autoerotismo: "Perché accontentarsi di un corpo, quando si può avere un intero ...

