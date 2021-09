Cacciatore scivola e parte un colpo di fucile | ferito a una caviglia 

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cacciatore scivola

LA NAZIONE

Vittima dell'incidente, avvenuto ieri pomeriggio in un terreno in località Case di San Romolo nel comune di Bagno a Ripoli in peovincia di Firenze, undi 71 anni . L'uomo, che era solo, ha ...Si è sparato a una gamba accidentalmente. Parliamo di un71enne che ieri pomeriggio è scivolato a terra e nel farlo un colpo di fucile gli è partito contro una caviglia. L'uomo si trovava a Bagno a Ripoli, in zona Case di San Romolo. Lo stesso ...Si è sparato a una gamba accidentalmente. Parliamo di un cacciatore 71enne che ieri pomeriggio è scivolato a terra e nel farlo un colpo di fucile gli è ...Firenze, 30 settembre 2021 - È scivolato a terra e nella caduta gli è partito accidentalmente un colpo di fucile che lo ha ferito a una caviglia. Vittima dell'incidente, avvenuto ieri pomeriggio in un ...