Assedio delle buone notizie (Di giovedì 30 settembre 2021) Arrendiamoci, siamo circondati. Sarà l’effetto Draghi, sarà l’energia del post pandemia, sarà la conseguenza del rimbalzo, sarà la volontà di lasciarci in fretta il peggio alle spalle. Sarà un po’ tutto questo e sarà anche molto altro ma alla fine il risultato è sempre quello: la prevalenza, quasi impressionante, mostruosa, “poderosa” avrebbe detto Giuseppe Conte, delle buone notizie che riguardano il nostro paese. La crescita, lo sappiamo, galoppa più del previsto. Il debito, lo abbiamo visto, sale un po’ meno di quanto immaginato. Le esportazioni, lo vediamo, vanno meglio di ogni più rosea previsione. E mentre ci sono paesi che faticano a far fare un salto in avanti alle proprie campagne vaccinali (gli Stati Uniti), mentre ci sono governi che faticano a far accettare ai propri operatori sanitari l’obbligo vaccinale (in Francia l’obbligo è stato ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 settembre 2021) Arrendiamoci, siamo circondati. Sarà l’effetto Draghi, sarà l’energia del post pandemia, sarà la conseguenza del rimbalzo, sarà la volontà di lasciarci in fretta il peggio alle spalle. Sarà un po’ tutto questo e sarà anche molto altro ma alla fine il risultato è sempre quello: la prevalenza, quasi impressionante, mostruosa, “poderosa” avrebbe detto Giuseppe Conte,notizie che riguardano il nostro paese. La crescita, lo sappiamo, galoppa più del previsto. Il debito, lo abbiamo visto, sale un po’ meno di quanto immaginato. Le esportazioni, lo vediamo, vanno meglio di ogni più rosea previsione. E mentre ci sono paesi che faticano a far fare un salto in avanti alle proprie campagne vaccinali (gli Stati Uniti), mentre ci sono governi che faticano a far accettare ai propri operatori sanitari l’obbligo vaccinale (in Francia l’obbligo è stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Assedio delle Juventus - Chelsea 1 - 0: cronaca diretta live, risultato finale 88' Continua l'assedio da parte della squadra di Tuchel ma la Juventus continua a non correre ... 38' La maggior parte delle volte il Chelsea cerca di far partire le sue azioni dalla corsia di sinistra, ...

Programmi Tv stasera mercoledì 29 Settembre 2021: Film in Tv Rai, Mediaset e Dmax programmazione palinsesto ...È SEMPRE MEZZOGIORNO 13.30 TG1 TELEGIORNALE 14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO 15.55 IL PARADISO DELLE ...FILM - Commedia + IL LUPO DI MARE 13.40 FILM - Thriller THE KILLING JAR 15.30 FILM - Western L'ASSEDIO ...

Assedio delle buone notizie Il Foglio L’assedio dei Tir in via Canaletto "Sono 80 all’ora" "Il resto dell’anno questa strada è solamente invivibile, tra luglio e ottobre è l’inferno tutti i giorni". ‘Questa strada’ è via Canaletto, poco più di 700 metri di provinciale tra via Savena inferio ...

Atalanta-Young Boys 1-0: Pessina spezza l’assedio, i nerazzurri ritrovano la vittoria Così, se un anno fa erano state le trasferte a dare gioie, i nerazzurri stavolta iniziano con il piede giusto. Prima partita nella storia della Champions League con il pubblico presente al Gewiss Stad ...

