Ascolti Tv mercoledì 29 settembre 2021 | Juve Chelsea | Chi l’ha visto? | Luce dei tuoi occhi | Honolulu | dati Auditel e share

(Di giovedì 30 settembre 2021)Tv29. Anche oggi vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10.00 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.Tv29ieri sera Mediaset Partiamo dai canali Mediaset. “Striscia la Notizia” (.000 spettatori,del %) su Canale 5 anticipa “dei” che ...

Advertising

CorriereCitta : Ascolti Tv mercoledì 29 settembre 2021: Juve Chelsea, Chi l’ha visto?, Luce dei tuoi occhi, Honolulu, dati Auditel… - MrOlly11 : @Moonlightshad1 Sono contenta che l'abbiano spostato di mercoledì. Danno #chilhavisto e #AccordiEDisaccordi. Spero… - emato64 : RT @IvanoTironi: Cairo che acconsente a #NonelArena di andare in onda il mercoledì ha fatto una cazzata. È palese che ormai @rete4 è regina… - IvanoTironi : Cairo che acconsente a #NonelArena di andare in onda il mercoledì ha fatto una cazzata. È palese che ormai @rete4 è… - doriananera : #nonelarena Al MERCOLEDÌ? vuole ascolti contro CHI L'HA VISTO nei suoi SOGNI forse ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti mercoledì

... 'Mi piacerebe provare a rifare Game of Games' Si è svolta oggi,29 settembre 2021, la ... ma non andato bene in termini di'Non è l'arena' riparte e Massimo Giletti trasloca dalla domenica al. Una nuova sfida per il conduttore che però non teme gli. Noi di SuperGuida TV abbiamo partecipato alla conferenza stampa a cui oltre il conduttore era presente anche il direttore di ...