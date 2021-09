Ainett non accetta le scuse di Soleil: “Scusati davanti a milioni di italiani in puntata” (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella casa del Grande Fratello VIP 6 succedono strane cose. Parole che volano un po’ senza senso, discussioni che si accendono senza ragione. Ma anche un po’ di esagerazione. Soleil Sorge ha sicuramente sbagliato a pronunciare una frase che ha offeso qualcuno, anche se il tuo intento non era razzista. Ha sbagliato a continuare la discussione volendo aggiungere con fare ignorante, al solito modo. Però davvero, quando ha usato la frase “non urlate come scimmie” non si riferiva solo ad Ainett e e Samy ma a tutte le persone che stavano partecipando alla discussione. Certo quando Manila e Jo hanno cercato di farle capire le ragioni di Ainett, la Sole come sempre si è mostrata parecchio aggressiva. Ma anche la Stephens e Samy che hanno chiesto di scusarsi in prima serata, quando ci sono i teatrini da fare, forse avrebbero potuto evitare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella casa del Grande Fratello VIP 6 succedono strane cose. Parole che volano un po’ senza senso, discussioni che si accendono senza ragione. Ma anche un po’ di esagerazione.Sorge ha sicuramente sbagliato a pronunciare una frase che ha offeso qualcuno, anche se il tuo intento non era razzista. Ha sbagliato a continuare la discussione volendo aggiungere con fare ignorante, al solito modo. Però davvero, quando ha usato la frase “non urlate come scimmie” non si riferiva solo ade e Samy ma a tutte le persone che stavano partecipando alla discussione. Certo quando Manila e Jo hanno cercato di farle capire le ragioni di, la Sole come sempre si è mostrata parecchio aggressiva. Ma anche la Stephens e Samy che hanno chiesto di scusarsi in prima serata, quando ci sono i teatrini da fare, forse avrebbero potuto evitare ...

