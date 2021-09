Vangelo del giorno | Giovanni 1 | 47-51 – Audio e commento Papa Francesco

Advertising

alessan077711 : Letture e Vangelo del giorno - Mercoledì 29 Settembre 2021 Audio letture... - antonellaDiLodo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 29 settembre 2021. - SavagliaAnto : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 29 settembre 2021. - FrancescoMusel5 : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 29 settembre 2021. - BeppeBort : La parola del Signore Gesù che conclude il vangelo scelto per questa festa ci ricorda il mistero della scala che co… -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

Vatican News

La prima lettura di questa domenica e il Santoci fanno comprendere la santitàmatrimonio, così come è uscito dal Cuore di Dio. Prima di tutto, la prima lettura ci fa comprendere che il matrimonio non è una istituzione umana ...Canteranno le vieSignore: grande è la gloriaSignore! R.Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo. Dalsecondo Giovanni Gv 1,47 ...Dal Vangelo di oggi 29 Settembre 2021, Mercoledì: "Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo".Nel Vangelo di oggi Gesù ci parla dell’Eucaristia. Per tre volte ritorna l’affermazione “Io sono il pane vivo disceso dal cielo”. Si trattava di affermazioni difficili da capire per coloro che lo asco ...