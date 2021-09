Traffico Roma del 29-09-2021 ore 09:30 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Continuano i disagi sul raccordo nelle due direzioni in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina è in carreggiata esterna tra Casilina e Tiburtina tratta difficile la circolazione anche sul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara e la tangenziale verso il centro come anche in uscita dalla città tra Viale Palmiro Togliatti e il raccordo Traffico rallentato sulla tangenziale Tra il video per il turbano della 24 e Corso di Francia aperto lo stadio Olimpico in direzione San Giovanni si rallenta lungo viale Castrense nuovamente transitabile il sottovia Ignazio Guidi in precedenza chiuso per un incidente la polizia locale segnala due diversi incidenti lungo viale Jonio all’altezza di via Monte Rocchetta e su via Prenestina in prossimità di via Ettore Fieramosca in direzione centro per un altro sinistro si ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 settembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Continuano i disagi sul raccordo nelle due direzioni in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina è in carreggiata esterna tra Casilina e Tiburtina tratta difficile la circolazione anche sul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara e la tangenziale verso il centro come anche in uscita dalla città tra Viale Palmiro Togliatti e il raccordorallentato sulla tangenziale Tra il video per il turbano della 24 e Corso di Francia aperto lo stadio Olimpico in direzione San Giovanni si rallenta lungo viale Castrense nuovamente transitabile il sottovia Ignazio Guidi in precedenza chiuso per un incidente la polizia locale segnala due diversi incidenti lungo viale Jonio all’altezza di via Monte Rocchetta e su via Prenestina in prossimità di via Ettore Fieramosca in direzione centro per un altro sinistro si ...

