Spalletti carica il Napoli: « Lo Spartak una potenza ma scendiamo in campo per vincere» (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Non lo so come è stata gestita in passato, per noi è una competizione importante che ci dà esperienza in un confronto che può fare migliorare il nostro calcio. Tra l’altro nel girone ci sono squadre di tutto rispetto, conosco benissimo la potenza dello Spartak in Russia. Ha tifosi da tutte le parti”. Così Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di Europa League contro lo Spartak. “Il dio del calcio punisce sempre chi va in campo con presunzione, il rispetto è assoluto e senza alcun segno di resa. Si va a giocare questa partita per vincere, sapendo che sarà difficilissima”, ha aggiunto. “Ci sarà una squadra attrezzata e vogliosa di ribaltare il risultato della gara precedete”, ha spiegato ancora ... Leggi su footdata (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Non lo so come è stata gestita in passato, per noi è una competizione importante che ci dà esperienza in un confronto che può fare migliorare il nostro calcio. Tra l’altro nel girone ci sono squadre di tutto rispetto, conosco benissimo ladelloin Russia. Ha tifosi da tutte le parti”. Così Luciano, allenatore del, intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di Europa League contro lo. “Il dio del calcio punisce sempre chi va incon presunzione, il rispetto è assoluto e senza alcun segno di resa. Si va a giocare questa partita per, sapendo che sarà difficilissima”, ha aggiunto. “Ci sarà una squadra attrezzata e vogliosa di ribaltare il risultato della gara precedete”, ha spiegato ancora ...

