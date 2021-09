Salvini, i poteri forti in Italia e all'estero non lo reggono L'affaire Morisi è solo una parte dell'attuale tempesta (Di mercoledì 29 settembre 2021) È in atto una tempesta perfetta contro Salvini per liberarsi definitivamente di lui. L’affaire Morisi è una parte di questa tempesta. Colpire Salvini, attraverso il capo della comunicazione, su droga, festini ecc è un modo per fargli perdere credibilità agli occhi dell’ opinione pubblica. Ma tutti questi quintali di fango non bastano. E allora ecco i giornali che insistono su una contrapposizione tra Salvini e Giorgetti del tutto inventata e abilmente costruita a pochi giorni dalle elezioni. Qual è lo scopo? Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 29 settembre 2021) È in atto unaperfetta controper liberarsi definitivamente di lui. L’è unadi questa. Colpire, attraverso il capoa comunicazione, su droga, festini ecc è un modo per fargli perdere credibilità agli occhi’ opinione pubblica. Ma tutti questi quintali di fango non bastano. E allora ecco i giornali che insistono su una contrapposizione trae Giorgetti del tutto inventata e abilmente costruita a pochi giorni dalle elezioni. Qual è lo scopo? Segui su affarni.it

