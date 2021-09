Rustichelli presenta la relazione annuale dell’Antitrust Il testo integrale

Leggi su formiche

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Signora Presidente del Senato, Autorità, Signore e Signori, il tradizionale appuntamento con ladell’Autorità cade quest’anno in un momento cruciale per l’Unione Europea, all’indomani di una crisi pandemica che ha aperto una fase nuova nella vita delle istituzioni e dei cittadini europei. Con l’adozione del Next Generation EU, l’Europa ha dimostrato una grande capacità di ripensare sé stessa, compiendo un deciso salto qualitativo nella condivisione delle risposte alla crisi economica. Gli eventi dell’ultimo anno ci lasciano questo insegnamento: il superamento delle visioni ristrette e degli egoismi nazionali è l’unica opzione che abbiamo per superare le fragilità dei singoli paesi e gettare le basi di un futuro di maggiore prosperità e benessere. La inaspettata coralità mostrata dai Paesi membri di fronte allo shock pandemico fa ben sperare di poter risolvere ...