Olimpiadi invernali di Pechino 2022, il Comitato Olimpico ha deciso: no agli spettatori provenienti dall’estero (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 non saranno aperte agli spettatori provenienti dall’estero. Ad annunciarlo è il Comitato Olimpico Internazionale che fornisce così un importante direttiva sulle misure anti Covid messe in atto per il grande evento sportivo del prossimo anno. Dal 4 al 20 febbraio 2022 le gare delle Olimpiadi invernali saranno aperte ai soli spettatori residenti in Cina: «Una decisione presa a causa delle restrizioni causate dal Covid» ha detto il Coi, aggiungendo ulteriori dettagli sulle quarantene necessarie. Per tutti gli atleti sarà obbligatorio un isolamento di 21 giorni richiesta dalle autorità cinesi: gli ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ledinon saranno aperte. Ad annunciarlo è ilInternazionale che fornisce così un importante direttiva sulle misure anti Covid messe in atto per il grande evento sportivo del prossimo anno. Dal 4 al 20 febbraiole gare dellesaranno aperte ai soliresidenti in Cina: «Una decisione presa a causa delle restrizioni causate dal Covid» ha detto il Coi, aggiungendo ulteriori dettsulle quarantene necessarie. Per tutti gli atleti sarà obbligatorio un isolamento di 21 giorni richiesta dalle autorità cinesi: gli ...

