Notorious Pictures | balzo di ricavi ed EBITDA nel 1° semestre 2021

(Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Il CdA di– società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche – ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno. Isi sono attestati a 12,9 milioni di euro, in aumento del 130% rispetto al 30 giugno 2020. L’è stato di 5,3 milioni (+483%), mentre il risultato netto ha evidenziato un utile di 1,1 milioni di euro, contro una perdita netta al 30 giugno 2020 di 0,8 milioni di euro. Il gruppo registra una posizione finanziaria netta (indebitamento finanziario netto) per 13 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quella al 31 dicembre 2020 che era pari a 12,9 milioni di euro. La posizione finanziaria netta, al netto dell’effetto IFRS 16, è negativa e pari ...