"Non posso farlo a mia figlia". Ursula Bennardo dritta al punto: glielo chiedono tutti dopo l'addio a Sossio (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ursula Bennardo, l'ex volto UeD prende tempo per riflettere. Una notizia che ha lasciato senza parole i fan a vederla per sempre al fianco del compagno Sossio Aruta. Evidentemente, però, non doveva andare così. Tempo di bilanci importanti per l'ex protagonista del dating show, e non solo sulla vita sentimentale. Un capolinea raggiunto ma per motivi che non sono stati ancora rivelati. Se da un lato Ursula Bennardo preferisce mantenere il silenzio, ci pensa Sossio Aruta ad affermare senza filtri: "Ho avuto modo di incontrare Ursula. Abbiamo chiarito certe situazioni, è molto arrabbiata, spero di farmi perdonare. Mi sono pentito per la cavolata che ho fatto". Nessun tradimento, stando alle poche rivelazioni da parte della Bennardo, che però si ...

