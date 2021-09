Netflix sceglie Android: metterà a disposizione videogiochi gratis per i suoi utenti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Netflix sceglie Android come piattaforma su cui puntare per il gaming. Un nuovo campo di gioco in cui il colosso dello streaming potrebbe, contro ogni aspettativa, non puntare sul game streaming. Netflix (Adobe Stock)Netflix è pronto a conquistare un altro campo di gioco: quello del gaming. Un altro, l’ennesimo, colosso che punta ad accaparrarsi una fetta di un business che conta oggi centinaia di milioni di utenti, di ogni genere ed età, vogliosi di passare qualche ora in compagnia di puro intrattenimento videoludico. Ma, contro ogni aspettativa, il gigante dello streaming non abbraccia l’idea del game streaming per il suo servizio in abbonamento. Normali download, con software da scaricare ed installare localmente sulla propria piattaforma. In questo senso l’idea ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021)come piattaforma su cui puntare per il gaming. Un nuovo campo di gioco in cui il colosso dello streaming potrebbe, contro ogni aspettativa, non puntare sul game streaming.(Adobe Stock)è pronto a conquistare un altro campo di gioco: quello del gaming. Un altro, l’ennesimo, colosso che punta ad accaparrarsi una fetta di un business che conta oggi centinaia di milioni di, di ogni genere ed età, vogliosi di passare qualche ora in compagnia di puro intrattenimento videoludico. Ma, contro ogni aspettativa, il gigante dello streaming non abbraccia l’idea del game streaming per il suo servizio in abbonamento. Normali download, con software da scaricare ed installare localmente sulla propria piattaforma. In questo senso l’idea ...

