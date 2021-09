Miriam Leone diventa bionda, che colpo di testa dopo le nozze (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il tempo di sposarsi e Miriam Leone è diventata bionda. Da sempre rossa, è quello il suo colore, un paio di anni fa provò già l’esperienza di essere bionda ma durò poco, adesso l’ex Miss Italia si presenta di nuovo con i capelli biondi. Miriam Leone è sempre bellissima ma sono tantissimi i fan che le dicono che così non è più lei. L’attrice ride e imita la faccia sorpresa di chi la sta guardando su Instagram. La sua non sembra una parrucca, ha davvero cambiato colore ai suoi bellissimi capelli. Commenta che l’ha rifatto e chissà cosa pensa suo marito, Paolo Carullo. Un biondo che spiazza, un long bob che è impossibile non notare. Miriam Leone bionda per esigenze di copione? Al momento non è chiaro se il suo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il tempo di sposarsi eta. Da sempre rossa, è quello il suo colore, un paio di anni fa provò già l’esperienza di esserema durò poco, adesso l’ex Miss Italia si presenta di nuovo con i capelli biondi.è sempre bellissima ma sono tantissimi i fan che le dicono che così non è più lei. L’attrice ride e imita la faccia sorpresa di chi la sta guardando su Instagram. La sua non sembra una parrucca, ha davvero cambiato colore ai suoi bellissimi capelli. Commenta che l’ha rifatto e chissà cosa pensa suo marito, Paolo Carullo. Un biondo che spiazza, un long bob che è impossibile non notare.per esigenze di copione? Al momento non è chiaro se il suo ...

