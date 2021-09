Migranti | Lamorgese | “Incontro con Salvini si farà”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 29 settembre 2021) ”Ho sempre detto di essere disponibile a un eventualecon, prima o poi si”. Lo ha detto la ministra dell’Interno Lucianaintervenendo al Festival delle Città sul tema ‘Sicurezza e integrazione per l’Italia Veloce’. ”Quello dell’arrivo deiè un problema strutturale e non congiunturale. Quest’anno abbiamo avuto un aumento, 45mila arrivi mentre alla fine dell’anno scorso erano stati in totale 34mila, ma non dipende dallache li fa arrivare, la cosa è un po’ più complessa”, ha aggiunto. “Da ministro dell’Interno ritengo che sullo Ius Soli una sintesi il più possibile ampia debba essere trovata in Parlamento”, ha affermato ancora. L'articolo proviene da Italia Sera.