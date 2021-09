Meteo, temperature in calo e rovesci diffusi: le previsioni (Di mercoledì 29 settembre 2021) Meteo, le temperature sono in calo nella penisola italiana con rovesci piuttosto diffusi: le previsioni per la giornata di oggi. CieloDopo questo periodo di caldo l’autunno sembrava non arrivare mai, ma una ventata di aria fresca si propagherà in tutta la penisola italiana in questi giorni. Nel corso della giornata di oggi il tempo si presenterà infatti instabile, soprattutto sulle Alpi, con qualche possibile rovescio. La Protezione Civile ha lanciato l’allerta gialla in ben 4 regioni del Nord, tra cui Piemonte e Lombardia. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Al Nord la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo sereno o comunque poco nuvoloso soprattutto in pianura. Molte nuvole invece sul ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 29 settembre 2021), lesono innella penisola italiana conpiuttosto: leper la giornata di oggi. CieloDopo questo periodo di caldo l’autunno sembrava non arrivare mai, ma una ventata di aria fresca si propagherà in tutta la penisola italiana in questi giorni. Nel corso della giornata di oggi il tempo si presenterà infatti instabile, soprattutto sulle Alpi, con qualche possibileo. La Protezione Civile ha lanciato l’allerta gialla in ben 4 regioni del Nord, tra cui Piemonte e Lombardia. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Al Nord la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo sereno o comunque poco nuvoloso soprattutto in pianura. Molte nuvole invece sul ...

Advertising

UnioneSarda : #Meteo #Sardegna #29settembre - Sarà un'altra giornata all'insegna del bel tempo, con cieli sereni e sgombri da nuv… - TgrRaiAltoAdige : Il tempo sarà instabile con dei rovesci in particolare a nord In giornata arriveranno delle schiarite Temperature… - tempoitaliait : >>> VAI ALL'ARTICOLO >>> Meteo PALERMO: caldo estivo con temperature in aumento - JosJavierLuque3 : RT @Roma: Mattina nubi sparse e schiarite, pomeriggio sereno o poco nuvoloso, sera poco o parzialmente nuvoloso Temperature attese: 18°/27°… - UnioneSarda : #Meteo #Sardegna #29settembre - Sarà un'altra giornata all'insegna del bel tempo, con cieli sereni e sgombri da nuv… -