Licenza di stile in smoking (Di mercoledì 29 settembre 2021) Chissà cosa aveva in testa Daniel Craig quando ha affrontato la scalinata della Royal Albert Hall per partecipare alla premiere di No Time To Die, il 25esimo della saga di James Bond e l'ultimo da protagonista nei panni della spia più amata (e charmant) del mondo. Forse non lo sapremo mai, ma di sicuro quello che aveva addosso l'attore dagli occhi di ghiaccio vale più di una dichiarazione d'intenti: uno smoking in velluto rosa fragola. Ora, che le celebrity si vestano in pink è una tendenza ormai ben assestata, ma nel caso del divo britannico la situazione è quantomai significativa. La sua sembra essere una scelta quasi liberatoria dopo ben quindici anni calato nei completi monocolore imposti dal ruolo dell'agente 007, pennellati, elegantissimi e in perfetto stile Savile Row, ma anche indubbiamente ingessati e limitanti in quanto ad alternative più ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Chissà cosa aveva in testa Daniel Craig quando ha affrontato la scalinata della Royal Albert Hall per partecipare alla premiere di No Time To Die, il 25esimo della saga di James Bond e l'ultimo da protagonista nei panni della spia più amata (e charmant) del mondo. Forse non lo sapremo mai, ma di sicuro quello che aveva addosso l'attore dagli occhi di ghiaccio vale più di una dichiarazione d'intenti: unoin velluto rosa fragola. Ora, che le celebrity si vestano in pink è una tendenza ormai ben assestata, ma nel caso del divo britannico la situazione è quantomai significativa. La sua sembra essere una scelta quasi liberatoria dopo ben quindici anni calato nei completi monocolore imposti dal ruolo dell'agente 007, pennellati, elegantissimi e in perfettoSavile Row, ma anche indubbiamente ingessati e limitanti in quanto ad alternative più ...

Advertising

Rosita14806327 : RT @GiuseppeDiSilv6: La #libertá del vostro #greenpass è concedere la 'licenza di uccidere' chi non la pensa come voi? ('no uomo,no problem… - immagina75 : @barbarab1974 Basta tamponi. Facciamo il covid party nelle scuole. Basta essere vaccinati e via col covid party. Po… - DamatoRicardo : RT @GiuseppeDiSilv6: La #libertá del vostro #greenpass è concedere la 'licenza di uccidere' chi non la pensa come voi? ('no uomo,no problem… - GiuseppeDiSilv6 : La #libertá del vostro #greenpass è concedere la 'licenza di uccidere' chi non la pensa come voi? ('no uomo,no prob… -