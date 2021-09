Juventus-Chelsea 1-0 | finalmente la Juve di Allegri e il “corto muso”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il match: mentalitàritrovata Lagioca 90 minuti attenti equilibrati, non concedendo quasi nulla alcampione d’Europa e chiudendo sempre in maniera puntuale qualsiasi pericolo. Sia nel primo, che nel secondo tempo la squadra di Maxlascia agli avversari il pallino del gioco, che provano a schiacciare lanella sua metà campo. Dal canto loro i bianconeri sono sempre pronti a ripartire in contropiede, senza mai scoprirsi troppo. Si contano infatti sulle dita di una mano le occasioni che ha avuto ila campo aperto.si è vista ladie la mentalità, di cui tanto si è parlato in questi giorni. Le scelte di ...

Advertising

juventusfc : KICK-OFF! DAI RAGAZZI, REGALIAMOCI UNA GRANDE NOTTE! ???? #FINOALLAFINE Live Match di #JuveChelsea ??… - juventusfc : ???????? #JuveChelsea ?? #Training ?? - Cuadrado : Mercoledì sarà un’altra grande notte di #ChampionsLeague! Juventus-Chelsea è su Prime Video: non prendete impegni!… - zazoomblog : Pagelle Juventus-Chelsea 1-0 voti e tabellino Champions League 2021-2022 - #Pagelle #Juventus-Chelsea #tabellino - morenoAlmare : RT @GoalItalia: Le pagelle di #JuveChelsea: ?? Chiesa superbo ? Bernardeschi promosso ? Lukaku in ombra ?? Ziyech rimandato [@romeoagresti]… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Chelsea

Le pagelle diPAGELLESzczesny 6 Normale amministrazione in avvio su Kovacic e Lukaku, un brivido su un tiraccio alto di Lukaku nel finale Danilo 6,5 Ha il passo, l'esperienza e fa quasi ...Nella gara della seconda giornata del girone H della Champions League, lasupera ila Torino per 1 - 0. Decide il gol di Chiesa dopo 10 secondi dall'inizio del secondo tempo. Per lui, rete nelle ultime 4 partite consecutive di Champions League, come solo ...Un gol di Chiesa permette alla Juventus di superare il Chelsea: Allegri in testa al girone di Champions League e imbattuto. Tutti i risultati ...La Juventus ha battuto per 1-0 il Chelsea all’Allianz Stadium di Torino nella seconda giornata del Gruppo H di Champions League, mettendo così già una bella ipoteca sul passaggio del turno. Dopo il 3- ...