Incidente sul Garda, a giudizio immediato i due turisti tedeschi (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Procura di Brescia ha disposto il giudizio immediato per Patrick Kassen e Christian Teismann, i due tedeschi che a giugno scorso a bordo del loro motoscafo hanno travolto la barca ferma sulle acque ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Procura di Brescia ha disposto ilper Patrick Kassen e Christian Teismann, i dueche a giugno scorso a bordo del loro motoscafo hanno travolto la barca ferma sulle acque ...

Advertising

fattoquotidiano : Incidente sul Lago di Garda, disposto il giudizio immediato per i turisti tedeschi - messveneto : Incidente sul lavoro, agricoltore muore schiacciato da un trattore: L'uomo stava lavorando in un frutteto quando im… - LiberaTvTicino : Incidente sul lavoro a Brissago, un operaio cade da una scala - SanremoAncheNoi : RT @radiolombardia: Incidente sul Garda, due tedeschi a giudizio immediato - - morganipatrizia : RT @RaiNews: La Procura di Brescia ha disposto il giudizio immediato per Patrick Kassen e Christian Teismann, i due tedeschi che a giugno s… -