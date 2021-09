Grande Fratello Vip 2021: scoppia la pace tra Soleil e Gianmaria. Quanto durerà? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Gianmaria e Soleil (US Endemol Shine) E’ arrivato il momento di fare pace per Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Nelle scorse ore, i due coinquilini del Grande Fratello Vip 2021 si sono infatti (definitivamente?) chiariti sulle divergenze che hanno contraddistinto i loro primi giorni di gioco ed hanno deciso di mettere un punto sui tantissimi scontri che si sono verificati. Con l’aiuto di Miriana Trevisan, Gianmaria ha deciso di chiedere scusa a Soleil, ammettendo di essere stato un po’ troppo invadente nel corso della loro frequentazione, che ha messo in piazza più volte senza il suo consenso: “Mi dispiace tanto di averti mancato di rispetto, ma ero troppo fiero di averti accanto a me. Mi dispiace aver anteposto ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 29 settembre 2021)(US Endemol Shine) E’ arrivato il momento di fareperAntinolfi eSorge. Nelle scorse ore, i due coinquilini delVipsi sono infatti (definitivamente?) chiariti sulle divergenze che hanno contraddistinto i loro primi giorni di gioco ed hanno deciso di mettere un punto sui tantissimi scontri che si sono verificati. Con l’aiuto di Miriana Trevisan,ha deciso di chiedere scusa a, ammettendo di essere stato un po’ troppo invadente nel corso della loro frequentazione, che ha messo in piazza più volte senza il suo consenso: “Mi dispiace tanto di averti mancato di rispetto, ma ero troppo fiero di averti accanto a me. Mi dispiace aver anteposto ...

Advertising

trash_italiano : Inganno al Grande Fratello Vip 6, le tre principesse non sarebbero davvero principesse - GrandeFratello : Questa sera Aldo Montano è rientrato nella Casa di Grande Fratello Vip nella 'nave dell'amore', dove resterà isolat… - ItaliaViva : 'No al Grande Fratello fiscale e stop ai pignoramenti': le proposte emerse nel corso del webinar della Cassa dei ra… - sandy_sandor : Sto ascoltando davvero un discorso sano sulla dipendenza al grande fratello? #gfvip - LaStanzaInFondo : Ah ma quindi il popolo di Twitter non sta seguendo il #GFVIP ma il GFSOLEIL Bene, a momenti vado a commentare il… -