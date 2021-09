**Governo: Draghi, 'mantenere credibilità Italia e lo si fa continuando a crescere'** (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Tutto quello che viene fatto per tenere su la crescita è coerente con la discesa del debito e quello che non risponde a equità, sostenibilità e crescita non va bene. Poi, c'è un problema di traguardi: se uno manca questi traguardi danneggia la credibilità di questo Paese". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. "Oggi è un momento buono per il Paese, il Paese è credibile" come dimostrano "i tassi d'interesse bassi, lo spread basso. Occorre mantenere questa credibilità e si mantiene continuando a crescere". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Tutto quello che viene fatto per tenere su la crescita è coerente con la discesa del debito e quello che non risponde a equità, sostenibilità e crescita non va bene. Poi, c'è un problema di traguardi: se uno manca questi traguardi danneggia ladi questo Paese". Così il premier Marioin conferenza stampa. "Oggi è un momento buono per il Paese, il Paese è credibile" come dimostrano "i tassi d'interesse bassi, lo spread basso. Occorrequestae si mantiene".

