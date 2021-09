GF Vip, Miriana Trevisan fa infuriare Alfonso Signorini (Di mercoledì 29 settembre 2021) Per fare arrabbiare Alfonso Signorini ce ne vuole ma a quanto pare Miriana Trevisan ci è riuscita perfettamente e più di una volta. L’utima occasione è stata la nomination di Antinolfi: un gesto che non è passto inosservato dal conduttore del Grande Fratello Vip che è andato su tutte le furie… Prima gli attacchi del fidanzato ora la furbata sulla nomination di Gianmaria Antinolfi. Insomma Alfonso Signorini non ne può più di Mirian Trevisan che dentro la Casa del Grande Fratello Vip continua a fare vita a sé… Una sfuriata bella e buona a fine della puntata che a molti è forse sfuggita ma non ai più attenti, gli irriducibili che al momento delle nomination hanno subito notato qualcosa che non andava che nel comportamento dell’ex di Non è la Rai. Ma l’esperienza di ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 29 settembre 2021) Per fare arrabbiarece ne vuole ma a quanto pareci è riuscita perfettamente e più di una volta. L’utima occasione è stata la nomination di Antinolfi: un gesto che non è passto inosservato dal conduttore del Grande Fratello Vip che è andato su tutte le furie… Prima gli attacchi del fidanzato ora la furbata sulla nomination di Gianmaria Antinolfi. Insommanon ne può più di Mirianche dentro la Casa del Grande Fratello Vip continua a fare vita a sé… Una sfuriata bella e buona a fine della puntata che a molti è forse sfuggita ma non ai più attenti, gli irriducibili che al momento delle nomination hanno subito notato qualcosa che non andava che nel comportamento dell’ex di Non è la Rai. Ma l’esperienza di ...

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan esclusa da tutti: la rabbia della gieffina - infoitcultura : Miriana Trevisan: 'Non mi piace il branco' - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - infoitcultura : GF VIP, Soleil Sorge contro Miriana Trevisan: scoppia il ‘caos’ in salotto - infoitcultura : GF Vip, Miriana Trevisan asfalta Soleil Sorge: “Non ti guardo proprio!” - infoitcultura : Gf Vip, Miriana è la favorita del pubblico e deve scegliere chi mandare in nomination: ma qualcosa va storto -