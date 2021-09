Fedez indagato per diffamazione: lo ha citato nella sua canzone (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il rapper Fedez è di nuovo nei guai: è indagato a Roma con l’accusa di diffamazione aggravata. Ecco che cosa è successo. Il famoso rapper milanese Fedez è ancora una volta sotto attacco: stavolta l’accusa è partita da un personaggio noto che lo ha denunciato, ed ora il marito di Chiara Ferragni è indagato. Di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il rapperè di nuovo nei guai: èa Roma con l’accusa diaggravata. Ecco che cosa è successo. Il famoso rapper milaneseè ancora una volta sotto attacco: stavolta l’accusa è partita da un personaggio noto che lo ha denunciato, ed ora il marito di Chiara Ferragni è. Di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il rapper Fedez è indagato a Roma per l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Pietro Maso, l'uomo che h… - NicolaPorro : Colpo di scena ?? - TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Fedez indagato per diffamazione, in una canzone cita Maso - infoitcultura : Caso Pietro Maso, Fedez indagato per diffamazione - infoitcultura : Fedez indagato per diffamazione, l'avvocato di Maso: 'Ecco perché abbiamo querelato' -