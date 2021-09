Egitto, Zaki: “Io torno presto, voi non dimenticatemi” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Che torno presto. Io torno presto. Voi non vi dimenticate di me”. Patrick Zaki, nell’aula di tribunale di Mansoura lancia questo messaggio e ci tiene a ringraziare l’Italia: a ‘Repubblica’ dice di essere a conoscenza delle mobilitazioni nelle piazze italiane. “Sì. Lo so. Me lo hanno detto. Grazie. Grazie davvero a tutta l’Italia”. “Bene, sto bene, non è poi così male qui”, dice ancora. E poi alla domanda se si ricordi ancora l’italiano: “Sì, così così. Io studio”. Sa anche che il Bologna calcio non va tanto bene: “So anche quello, ma io continuo a tifare per loro”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Che. Io. Voi non vi dimenticate di me”. Patrick, nell’aula di tribunale di Mansoura lancia questo messaggio e ci tiene a ringraziare l’Italia: a ‘Repubblica’ dice di essere a conoscenza delle mobilitazioni nelle piazze italiane. “Sì. Lo so. Me lo hanno detto. Grazie. Grazie davvero a tutta l’Italia”. “Bene, sto bene, non è poi così male qui”, dice ancora. E poi alla domanda se si ricordi ancora l’italiano: “Sì, così così. Io studio”. Sa anche che il Bologna calcio non va tanto bene: “So anche quello, ma io continuo a tifare per loro”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

amnestyitalia : ?? AGGIORNAMENTO PROCESSO ZAKI - Si torna in aula il 7 dicembre. Per Patrick altri mesi di sofferenza e di attesa. L… - Agenzia_Ansa : Attesa a Mansura, sul delta del Nilo, la seconda udienza del processo a carico di Patrick Zaki, lo studente egizian… - Radio1Rai : #Egitto Oggi la seconda udienza del processo a carico di Patrick Zaki, lo studente dell'università di Bologna in ca… - giammari59 : RT @FocusonafricaIt: Un rinvio atteso ma non per questo meno doloroso, il processo a #PatrickZaki slitta al #7dicembre. Altri due mesi e me… - Grosiglioni : RT @VincenzoMilani: Non si hanno più notizie certe di #PadreDallOglio da 2984 giorni #PatrickZaky è detenuto illegalmente in Egitto da 60… -