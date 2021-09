Ecuador: scontri in carcere, 24 detenuti morti e 42 feriti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ventiquattro detenuti sono morti e 42 sono rimasti feriti durante violenti scontri con armi da fuoco in un carcere del sud - ovest dell'Ecuador. Lo ha annunciato su Twitter il governatore della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ventiquattrosonoe 42 sono rimastidurante violenticon armi da fuoco in undel sud - ovest dell'. Lo ha annunciato su Twitter il governatore della ...

