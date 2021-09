Covid | l’Aifa premia la ricerca made in Napoli | ok al Sarilumab | fu testato al Pascale | al Cotugno e al Monaldi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Dalok all’utilizzo delcontro il. Il farmaco fu usato per la prima volta in via sperimentale nei primi mesi dalla pandemia dalle equipe di oncologi dell’Istituto tumori die dai medici degli ospedali. Lo rende noto l’ufficio stampa del. Da ieriha inserito il, insieme con Anakinra e Baricitinib, nell’elenco dei farmaci da utilizzare per ‘sconfiggere’ il coronavirus. ‘”hanno lavorato in sinergia fin dai primi giorni della pandemia – dice il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, Maurizio di Mauro – individuando fin da subito la possibilità di agire sul processo ...