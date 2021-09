Conference League, Zorya-Roma: i giallorossi cercano il riscatto in Ucraina (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ripartire dopo la sconfitta subita nel derby. È questo l’obiettivo della Roma che si prepara ad affrontare la prima trasferta della sua Conference League in casa dello Zorya. Nonostante i precedenti non positivi in terra Ucraina – solo due vittorie in sei occasioni – per i betting analyst di Stanleybet.it i giallorossi sono i favoriti con il segno «2» in quota a 1,41 contro il 6,60 dei padroni di casa. Un pareggio tra le due squadre si gioca invece a 4,40. Entrambe sono reduci da due partite ricche di gol nella prima della nuova competizione ed anche stavolta per i bookie si prevede un Over 2.5 proposto a 1,71 mentre l’Under 2.5 sale a 1.97. Leggi su footdata (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ripartire dopo la sconfitta subita nel derby. È questo l’obiettivo dellache si prepara ad affrontare la prima trasferta della suain casa dello. Nonostante i precedenti non positivi in terra– solo due vittorie in sei occasioni – per i betting analyst di Stanleybet.it isono i favoriti con il segno «2» in quota a 1,41 contro il 6,60 dei padroni di casa. Un pareggio tra le due squadre si gioca invece a 4,40. Entrambe sono reduci da due partite ricche di gol nella prima della nuova competizione ed anche stavolta per i bookie si prevede un Over 2.5 proposto a 1,71 mentre l’Under 2.5 sale a 1.97.

