Chi è Leonardo De Amicis? Età | vita privata e Instagram del direttore d’orchestra

Leggi su chenews

(Di mercoledì 29 settembre 2021)Deè unmolto conosciuto nella televisione italiana. La sua carriera è straordinaria.De)Ilè sempre un ruolo in cui ci vuole molta passione e concentrazione. Gestire un’intera orchestra non è cosa da tutti e chi ci riesce resta per sempre nella storia culturale del proprio paese. Uno dei protagonisti in questo caso èDe. È un volto noto anche della televisione italiana dato che, specialmente in Rai, è molto considerato. Tanto programmi hanno avuto la sua direzione da The Voice of Italy, per ben 3 edizioni fino a Gianni Morandi Live in Arena trasmesso poi su canale 5. Nell’ultimo ...