Camion perde bobina d’acciaio di 80 quintali | il sindaco | “Non se ne può più | serve la variante”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Cisano Bergamasco. Caos sulla Briantea nella serata di martedì 28 settembre. Intorno alle 19, un autoarticolato ha perso parte del carico: unadi acciaio di circa 80, all’altezza del “curvone” di Cisano. Per rimuoverla dalla strada e caricarla di nuovo sulsono dovuti intervenire con una gru i Vigili del fuoco di Dalmine, con forti ripercussioni sul traffico circostante. “Per fortuna non si è fatto male nessuno, ma non se ne può più” ha commentato sui social ildi Cisano Bergamasco, Andrea Previtali. L’ennesimo incidente con un mezzo pesante coinvolto, lo ha portato a ribadire l’urgenza di portare avanti la cosiddettadi Cisano, opera attesa da oltre trent’anni.

