Bonucci: “Juve? Dovevo riconquistare il terreno perso con l’anno al Milan” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del 'The Athletic'. Ecco cosa ha detto Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 settembre 2021) Leonardo, difensore dellantus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del 'The Athletic'. Ecco cosa ha detto

Advertising

juventusfc : Il post-gara di #SpeziaJuve ? Match report ??? - fvaira : @Deborah_Juve Non ha centrato Bonucci? - gilnar76 : Juve Chelsea 0-0 LIVE: Bernardeschi colpisce Bonucci su punizione #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - PianetaMilan : #Bonucci: “#Juventus? Dovevo riconquistare il terreno perso con l’anno al #Milan - ArmandaGelsomin : RT @JuvMania: #Chiesa: 'L’anno scorso quando sono arrivato alla #Juve per la prima volta ero felicissimo. So anche io come Chiellini, Bonuc… -