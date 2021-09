ATP San Diego 2021 | Federico Gaio deve arrendersi a Diego Schwartzman | l’azzurro out al primo turno

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Niente da fare per(n.154 del mondo) si è dovuto arrendere alla maggior consistenza e forza dell’argentino(n.15 del ranking), vittorioso con il punteggio di 6-2 6-3 neldell’ATP di San(Stati Uniti). Una sfida nella quale la maggior regolarità del sudamericano ha fatto una gran differenza e, proveniente dalle qualificazioni, non ha potuto far altro che alzare bandiera bianca, giocando però un ottimo secondo set il cui esito forse è un po’ bugiardo., quindi, continua la propria avventura in California e se la vedrà contro il sudafricano Lloyd Harris (n.32 ATP), impostosi per 3-6 6-1 6-4 contro il qualificato ...

Ultime Notizie dalla rete : ATP San

Ruud infatti è testa di serie numero 2 aDiego, trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTennix come l'di Sofia, che ha un tabellone di livello: esordirà contro Andy Murray o Kei Nishikori, ...... Mondiali U21: Italia - Belgio " canale Youtube FIVB 20.00 Futsal, Mondiali: Brasile - Argentina " Sky Sport Calcio, Sky Go e Now TV 20.30 Tennis,250Diego " SuperTennisTV, supertennis.tv 20.Niente da fare per Federico Gaio. L'azzurro (n.154 del mondo) si è dovuto arrendere alla maggior consistenza e forza dell'argentino Diego Schwartzman (n.15 del ranking), vittorioso con il punteggio di ...Lorenzo Sonego supera Basilashvili e trova Korda. Fine della corsa per Federico Gaio, già bravo a superare le qualificazioni. Murray-Ruud al secondo turno ...