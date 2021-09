Vittorio Sgarbi e Fedez litigano sui social: “Caprone ignorante! Patato” (Di martedì 28 settembre 2021) Luca Morisi è uno degli uomini di fiducia di Matteo Salvini e soprattutto è l’ex responsabile della comunicazione social della Lega. L’uomo che ha inventato la ‘Bestia’ è indagato dalla Procura di Verona per cessione e detenzione di stupefacenti, in casa sua è stata trovata della cocaina e tre ragazzi hanno raccontato di aver ricevuto delle sostanze proprio da lui. Ieri pomeriggio Fedez ha commentato in modo ironico la vicenda, facendo innervosire Vittorio Sgarbi. “Amici circensi, se vi avanza un naso rosso da prestare a Matteo Salvini contattatemi in privato. Questa è la storia di un eroe contemporaneo, un uomo che ha sacrificato la sua vita a contrastare la piaga sociale delle droghe. Una persona che andava in giro a citofonare a casa della gente dicendo ‘scusi lei spaccia?’. Lo stesso che commentava ... Leggi su biccy (Di martedì 28 settembre 2021) Luca Morisi è uno degli uomini di fiducia di Matteo Salvini e soprattutto è l’ex responsabile della comunicazionedella Lega. L’uomo che ha inventato la ‘Bestia’ è indagato dalla Procura di Verona per cessione e detenzione di stupefacenti, in casa sua è stata trovata della cocaina e tre ragazzi hanno raccontato di aver ricevuto delle sostanze proprio da lui. Ieri pomeriggioha commentato in modo ironico la vicenda, facendo innervosire. “Amici circensi, se vi avanza un naso rosso da prestare a Matteo Salvini contattatemi in privato. Questa è la storia di un eroe contemporaneo, un uomo che ha sacrificato la sua vita a contrastare la piagae delle droghe. Una persona che andava in giro a citofonare a casa della gente dicendo ‘scusi lei spaccia?’. Lo stesso che commentava ...

