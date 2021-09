Uomini e Donne news, le corteggiatrici di Joele Milan costrette ad abbandonare lo studio: parla Ilaria Melis (Di martedì 28 settembre 2021) In attesa della messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne, alcune anticipazioni hanno già svelato cosa succederà nei prossimi appuntamenti, che andranno in onda su Canale 5. Dagli spoiler si è appreso che Maria De Filippi ha cacciato il tronista Joele Milan, dopo aver scoperto che il giovane ha provato a convincere la corteggiatrice Ilaria Melis a contattarlo sui social, contravvenendo alle regole del programma. Ilaria ha deciso di spiegare nel dettaglio cosa è successo in una lunga intervista, difendendo anche . Uomini e Donne, Joele Milan delude le sue corteggiatrici: ecco ciò che è successo La corteggiatrice Ilaria Melis, in seguito alla ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 settembre 2021) In attesa della messa in onda delle nuove puntate di, alcune anticipazioni hanno già svelato cosa succederà nei prossimi appuntamenti, che andranno in onda su Canale 5. Dagli spoiler si è appreso che Maria De Filippi ha cacciato il tronista, dopo aver scoperto che il giovane ha provato a convincere la corteggiatricea contattarlo sui social, contravvenendo alle regole del programma.ha deciso di spiegare nel dettaglio cosa è successo in una lunga intervista, difendendo anche .delude le sue: ecco ciò che è successo La corteggiatrice, in seguito alla ...

