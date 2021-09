Uomini e Donne, Filiberto insulta pesantemente Gemma Galgani: 'Sei lessa' (Di martedì 28 settembre 2021) Nella puntata del 27 settembre di Uomini e Donne, si è tornati a parlare di Gemma Galgani. La donna ultimamente è infelice perché non ha un solo corteggiatore interessato a lei. Secondo la dama piemontese, la colpa di tutto questo è soltanto di Tina Cipollari e delle sue frequenti interferenze. Ed ecco che in studio Maria De Filippi ha deciso di vederci chiaro, intervistando alcuni cavalieri del parterre. Le risposte degli Uomini si sono rivelati piuttosto interessanti, anche se Filiberto ci è andato giù pesante guadagnandosi l'appellativo di 'cafone' da Gianni Sperti. Poco prima di queste 'interviste', in studio è stato mostrato un filmato curioso in cui Tina Cipollari ha indossato i panni della centralinista, rispondendo a tutti coloro che erano interessati a corteggiare la ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 settembre 2021) Nella puntata del 27 settembre di, si è tornati a parlare di. La donna ultimamente è infelice perché non ha un solo corteggiatore interessato a lei. Secondo la dama piemontese, la colpa di tutto questo è soltanto di Tina Cipollari e delle sue frequenti interferenze. Ed ecco che in studio Maria De Filippi ha deciso di vederci chiaro, intervistando alcuni cavalieri del parterre. Le risposte deglisi sono rivelati piuttosto interessanti, anche seci è andato giù pesante guadagnandosi l'appellativo di 'cafone' da Gianni Sperti. Poco prima di queste 'interviste', in studio è stato mostrato un filmato curioso in cui Tina Cipollari ha indossato i panni della centralinista, rispondendo a tutti coloro che erano interessati a corteggiare la ...

Advertising

matteorenzi : Ravenna, Treviso, Portogruaro. Che bello tornare a salutarci in presenza. Grazie a tutte e tutti, sono fiero di far… - il_pucciarelli : Uomini e donne trattate come spazzatura per anni, irrise con soprannomi (le “risorse”), gente innocente data in pas… - Mov5Stelle : Da settimane chiediamo, insieme al presidente @GiuseppeConteIT, di fare in modo che, oltre gli impianti sportivi, a… - matitesbagliate : RT @Stella6789: Molti uomini per arrivare al cuore di una donna parlano sempre di eventi tragici Le donne invece quando vogliono un uomo se… - BlogUomini : E adesso vi parliamo della redazione di Uominiedonne di Maria de Filippi e di Joele Milan. Ossia il corteggiatore d… -