TIM e Confcommercio insieme per innovazione digitale PMI

È stato siglato un protocollo di intesa da TIM, Confcommercio e EDI-Digital Innovation Hub di Confcommercio con l'obiettivo di promuovere una maggiore digitalizzazione delle imprese è un fattore decisivo per mettere a frutto i programmi di crescita digitale del Paese.

