Ti sento | Claudia Koll ospite della terza puntata | stasera su Rai2

(Di martedì 28 settembre 2021)saràdi Ti, il programma condotto da Pierluigi Diaco, in ondasua mezzanotte. Saràil terzodi Pierluigi Diaco nel salotto di Ti, in ondasua mezzanotte in punto. Dopo Leonardo Spinazzola e Lorella Cuccarini sarà l'attrice romana a farsi coinvolgere in un'esperienza "sonora" dai risvolti imprevedibili, in cui l'ascolto, l'emotività, il ricordo, si fanno racconto. Un percorso disseminato di frammenti sonori che evocheranno storie, personaggi, voci, figure, ricordi ed emozioni. Dieci suggestioni sonore che ascolteremo una alla volta ...

Claudia Koll: "Aggredita fisicamente dal Diavolo. Mi è salito sul corpo, mi ha stritolata e mi ha detto che era la morte"

... martedì 28 settembre, nel corso della puntata di Ti, il programma di Pierluigi Diaco che va in onda a partire dalle 23.20 su Rai 2. Jean Marie, figlio adottivoKoll/ "Non mi chiama ...Koll , ad ogni modo, tornerà a parlare della sua conversione " dalle origini ad oggi " nel corso di una intervista rilasciata a Ti, il programma di Pierluigi Draco che va in onda ...Claudia Koll cosa fa oggi? Ecco che fine ha fatto l'attrice che ha recitato con Nino Manfredi in Linda e il brigadiere Negli ultimi anni in tv la si è ...Claudia Koll sarà ospite della terza puntata di Ti sento, il programma condotto da Pierluigi Diaco, in onda stasera su Rai2 a mezzanotte. Sarà Claudia Koll il terzo ospite di Pierluigi Diaco nel salot ...