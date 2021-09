Tecnologia e cultura: i confini ibridi di Zone Digitali (Di martedì 28 settembre 2021) L’1 e 2 ottobre torna, nella cornice post industriale di Daste e Spalenga, il festival dedicato alla new media art e alle commistioni fra Tecnologia e cultura Leggi su ecodibergamo (Di martedì 28 settembre 2021) L’1 e 2 ottobre torna, nella cornice post industriale di Daste e Spalenga, il festival dedicato alla new media art e alle commistioni fra

Advertising

scheerenberger : RT @RaiNews: 3.500 metri quadri di scienza, tecnologia e cultura del Bel Paese #Expo2020Dubai - PescaAngela : RT @LolloNicolao: Nella Provincia di #Cuneo una mostra urbana a cielo aperto, innovativa e con il #futuro come tema. La #cultura si reinven… - ilfoglio_it : Grazie alla tecnologia si potrà verificare l'attribuzione delle opere in maniera scientifica. Basta esperti che lav… - Profilo3Marco : RT @RaiNews: 3.500 metri quadri di scienza, tecnologia e cultura del Bel Paese #Expo2020Dubai - LolloNicolao : Nella Provincia di #Cuneo una mostra urbana a cielo aperto, innovativa e con il #futuro come tema. La #cultura si r… -