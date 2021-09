SPID obbligatorio dal 1° ottobre per Carta docente, Istanze online, NoiPA, Inps. Come ottenerlo (Di martedì 28 settembre 2021) Dal 1° ottobre lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, diventa obbligatorio per accedere a diversi servizi della Pubblica amministrazione. Per la scuola lo SPID è necessario per accedere al servizio Carta del docente, Istanze online, NoiPA, Piattaforma concorsi e procedure selettive. I passaggi per richiederlo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 settembre 2021) Dal 1°lo, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, diventaper accedere a diversi servizi della Pubblica amministrazione. Per la scuola loè necessario per accedere al serviziodel, Piattaforma concorsi e procedure selettive. I passaggi per richiederlo. L'articolo .

