Spalletti pronto al turnover contro lo Spartak Mosca | sei azzurri pronti a strappare spazio

Il Napoli sarà impegnato giovedì alle ore 18.45 contro i russi dello Spartak Mosca nella seconda gara del girone di Europa League. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, dopo sette gare ufficiali, inizierà un nuovo ciclo: la parola turnover entrerà con più forza nelle abitudini di questa squadra. Manolas potrebbe tornare titolare dopo quattro panchine di fila. A scalpitare c'è anche Ounas che, dopo vari spezzoni, punta a giocare dal primo minuto. Tra gli altri, anche Lozano sta crescendo di condizione, così come Elmas, Demme e Petagna. Molti sono pronti a strappare spazio, poi sarà Spalletti a fare le scelte per la gara contro i biancorossi.

